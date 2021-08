Für den Wettbewerb zur Dachbegrünung hatte sich auch Sascha Bettenbrock beworben. Der Chef der Firma "Bodenbutler" hat von der Stadt Bramsche aber nie eine Reaktion erhalten.

Björn Dieckmann

Bramsche. Nur einen einzigen Teilnehmer hat die Stadt Bramsche bei ihrem Wettbewerb zur Dachbegrünung registriert. Das könnte auch daran liegen, dass Bewerbungen offenbar nicht berücksichtigt wurden. Ein Unternehmer wundert sich jedenfalls.

Sascha Bettenbrock hat sich gefreut, als er vom Wettbewerb "Grün statt Grau" las, mit dem die Stadt Bramsche Dachbegrünungen fördern wollte. "Wir finden es klasse, dass Bramsche so etwas anbietet, was es sonst nur in großen Städten gibt". D