Bramsche. Begleitend zur aktuellen Ausstellung lädt das Tuchmacher-Museum in Bramsche am Sonntag, 5. September 2021, zu einem "Möser-Fest" ein.

„Die Leute sind Goldarbeiter und sie haben nur Messing“ – der einflussreiche Osnabrücker Staatsmann Justus Möser (1720–1794) wusste, was den Bramscher Tuchmachern fehlte: feine Wolle, Kredite für den Einkauf der Rohstoffe sowie eine professionelle Schönfärberei und Tuchausrüstung.

Vom handwerklichen Können seiner „Goldarbeiter“ war er jedoch so überzeugt, dass er sich über 30 Jahre für die Förderung des Bramscher Tuchmachergewerbes einsetzte. Die Ausstellung im Tuchmacher-Museum Bramsche zum 300. Geburtstag Justus Mösers bindet seine Initiativen in den zeithistorischen Kontext ein und zeigt anhand von Exponaten, Modellen, Schriften und einer filmischen Zeitreise ihre Bedeutung für die Entwicklung in Bramsche.

Mit Schauspiel und Schafen

Am Sonntag, 5. September 2021, von 11 bis 16 Uhr gibt sich der Osnabrücker Staatsmann, dargestellt von dem Schauspieler Magnus Heithoff, beim Möser-Fest "persönlich" die Ehre und nimmt seine Gäste im Museum mit auf eine Themenreise über mehrere Stationen. Im Museumshof und auf dem Mühlenort präsentieren Schafzüchter alte Rassen, Textilkünstlerinnen ihre Produkte und in der Färberei wird das „Bramscher Rot“ gefärbt. Außerdem liest Ulrike Sheldon aus ihrem Roman „Einmalallezeit – Das Leben der Johanna Friederike von Bar“, der ein Frauenschicksal der Möserzeit beleuchtet.

Alle Programmpunkte stehen laut Mitteilung des Museums unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen aufgrund der Corona-Schutzverordnung. Besucher sollten sich kurz vor dem Möser-Fest über die genauen Modalitäten und mögliche Änderungen auf der Homepage www.tuchmachermuseum.de informieren.

Die Ausstellung und das Möser-Fest sind Teil des Veranstaltungsreigens „Justus Möser 1720/2020“, mit dem Stadt und Land Osnabrück den einflussreichen Staatsmann und in seiner Zeit viel gelesenen Publizisten würdigen.