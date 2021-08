Zu einem Kennenlernen des Tennissports lädt der TC Bramsche am Samstag, 14. August 2021, auf seine Anlage ein (Symbolbild).

imago images/Eibner

Bramsche. Zu einem Tag der offenen Tür lädt der Tennisclub Bramsche am Samstag, 14. August 2021, auf seine Anlage am Wiederhall in der Gartenstadt ein.

Es ist quasi ein Neustart für den TC Bramsche nach vielen Monaten, die von der Corona-Pandemie geprägt waren. Zwar war das Tennisspielen mit Einschränkungen erlaubt, doch Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsgefühl eines Vereins prägen, wi