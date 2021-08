Grüne in Bramsche beschließen ihr Wahlprogramm

Der Ortsverband Bramsche der Grünen hat sein Kommunalwahlpogramm verabschiedet.

dpa/Stefan Sauer

Bramsche. Weniger Flächenverbrauch, mehr Krippenplätze: Der Ortsverein Bramsche von Bündnis 90/Die Grünen hat sein Programm zur Kommunalwahl 2021 beschlossen.

Mit der Zielsetzung, Klimaschutz und Stadtentwicklung in Einklang zu bringen, ziehen die Bramscher Grünen in die Kommunalwahl 2021. In der Diskussion zum Kommunalwahlprogramm wurden hierzu eine Reduzierung des Flächenverbrauchs, ein weitere