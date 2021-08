Großes Interesse an Benefizkonzert für Flutopfer in Bramsche

Auf voll besetzte Tische hofft das Stadtmarketing für das Benefizkonzert am Freitag am Hasesee zugunsten der Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (Archivbild).

Holger Schulze

Bramsche. Schon viele Platzreservierungen sind für das Benefizkonzert eingegangen, das am Hasesee in Bramsche zugunsten der Flutopfer im Westen Deutschlands am Freitag, 13. August 2021, veranstaltet wird.

500 Besucher sind für das Gelände am Poggenpatt zugelassen. "Ungefähr die Hälfte der Plätze ist bereits belegt", berichtete Stadtmarketing-Mitarbeiterin Lisa Hartmann am Dienstagvormittag. Auftreten werden bei dem recht kurzfristig organisi