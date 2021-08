Mit seinem Jugendcamp in Achmer will der Modellflugclub Osnabrück schon Kinder für den Modellflug begeistern.

Peter Jacob

Achmer. Der Kreis Steinfurt hat das traditionelle Jugendzeltlager des Modellflugclubs Osnabrück in Achmer kurzfristig untersagt. Das Verbot aus Gründen des Naturschutzes sorgt für Enttäuschung und weckt Befürchtungen im Verein.

Am 12. August hätte das Zeltlager auf dem Modellfluggelände in Achmer beginnen sollen. Der Verein habe dies bereits am 9. März "ordnungsgemäß beantragt", betont der erste Vorsitzende des Modellflugclubs, Peter Jacob. So sei das in den letzt