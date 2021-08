"Two gathered" gern gesehene Gäste beim Café am Hasesee in Bramsche

Two gathered mit Gastmusikerin Maren Frenzel am Cajon fühlte sich auch beim Sommerkulturprogramm 2021 im Café am Hasesee wohl.

Holger Schulze

Bramsche. Sie sind schon "alte Bekannte": Zum wiederholten Male sind Gunnar Meemken und Stephan Rehse als "Two gathered" beim Sommerkulturprogramm im Café am Hasesee in Bramsche aufgetreten.

Die Zwei-Mann-Band hatte bereits vor wenigen Wochen die Veranstaltungsreihe „Summer Garden“ hinter dem Kino Universum eröffnet. Nun also trat "Two gathered" erneut im Café auf. Sie werden einfach gerne am Hasesee gebucht