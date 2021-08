Die Briefwahlunterlagen sind ab dem 23. August 2021 im Nebengebäude (im Hintergrund zu sehen) des Rathauses erhältlich (Archivbild).

Marcus Alwes

Bramsche. Ab dem 23. August 2021 sind in Bramsche die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl am 12. September und für die Bundestagswahl am 26. September erhältlich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Weiter heißt es, dass das Briefwahlbüro anders als in der Vergangenheit nicht im Rathaus eingerichtet werde, sondern aufgrund der besseren Erreichbarkeit im Nachbargebäude an der Hasestraße 9, in dem sich auch das Familienservicebüro der St