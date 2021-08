Rockabilly im Regen am Hasesee in Bramsche

Mit Rockabillytiteln, überwiegend aus eigener Feder, unterhielten The Silverettes beim zweiten Sommerkulturprogrammkonzert am Hasesee das Publikum.

Holger Schulze

Bramsche. Daumendrücken war angesagt beim zweiten Konzert am Hasesee im Rahmen des Sommerkulturprogramms 2021 in Bramsche. Denn der Auftritt von „The Silverettes“ wurde zehn Minuten vor Beginn noch von Donnerhall und dunklen Wolken bedroht.

So war auch das Servicepersonal zunächst mit dem Trockenwischen von Bänken und Tischen beschäftigt. Viele Besucher hatten sich zudem mit Regenschirmen gewappnet. Doch trotz dieser widrigen Startbedingungen legten Ira an der Gitarre sowie am