Großes Benefizkonzert in Bramsche für Hochwassergebiete geplant

Auf möglichst viele spendenfreudige Besucher hoffen die Organisatoren des Benefizkonzerts zugunsten der Hochwasserbetroffenen (Archivbild).

Holger Schulze

Bramsche. Bei einem großen Benefizkonzert am Hasesee in Bramsche sollen Spenden gesammelt werden für die vom Hochwasser Betroffenen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

"Die Idee zu dieser Aktion hatten Lothar Dierkes und Otti – Peter Otte im Kampe. Sie sind dann anschließend gleich auf uns beim Stadtmarketing zugekommen", berichtet Jan Rathjen, der das Sommerkulturprogramm in Bramsche mitor