Auf Straßen und Wegen bleiben in Rieste, aber auch in Bramsche immer wieder die Hinterlassenschaften von Pferden liegen.

Alicia Schmudde

Rieste/Bramsche. In Rieste sorgen die Hinterlassenschaften von Pferden auf Straßen und Wegen immer wieder für Verärgerung – und auch in Bramsche ist das Thema mancherorts nicht unbekannt.

Der örtliche Reitverein Rieste-Alfsee appelliert deshalb nun an seine Vereinsmitglieder, aber auch an weitere Reiter aus der Gegend, appellieren, die "Pferdeäpfel" doch bitte zu entfernen. Dabei stellt der Vorstand des Vereins fest, dass in