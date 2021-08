Die Zufahrt zum Heytex-Gelände in Engter.

Marcus Alwes

Bramsche. Die Heytex Bramsche GmbH übernimmt die TenCate Outdoor Fabrics B.V. – ein niederländisches Unternehmen mit rund 80 Beschäftigten und Sitz in Nijverdal.

Der Hersteller technischer Textilien aus Engter "unterstreicht so das Expansionsbestreben" und "erweitert die Marktpräsenz in Sonnenschutz- und Freizeitanwendungen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Heytex. TenCate Outdoor Fabric