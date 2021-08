Italienische Barockmusik beim Orgelsommer 2021 in Bramsche

Italienische Barockmusik wird am 7. August beim Orgelsommer 2021 in St. Martin Bramsche zu hören sein.

Ilona Ebenthal

Bramsche. Unter dem Titel “La bella Italia” wird der Orgelsommer 2021 in Bramsche am Samstag, 7. August 2021, in der St. Martin-Kirche fortgesetzt.

Juan González Martínez (Barockposaune) und Nadine Remmert (Orgel) spielen Werke aus der Blütezeit der italienischen Musik um 1600. Juan González Martínez gilt laut einer Ankündigung als einer der vielseitigsten Posaunisten der Nachwuch