"The Silverettes" bringen Rockabilly an den Bramscher Hasesee

The Silverettes treten bei der Sommerkultur 2021 am Hasesee in Bramsche auf.

Manfred Pollert

Bramsche. Rockabilly von "The Silverettes" gibt es beim zweiten Konzert im Sommerkulturprogramm 2021 am Hasesee in Bramsche. Und auch das nächste Biergarten-Konzert steht bereits bevor.

"Die drei Damen von The Silverettes servieren den Rockabilly als einen frischen Mix aus Gestern und Heute und kombinieren feinste Rockabilly-Klassiker mit modernen Klangwelten und erfrischenden Eigenkompositionen", heißt es in der Ankündigu