Vier Verletzte nach Unfall auf der B 68 in Bramsche

Voll gesperrt werden musste die B 68 in Bramsche nach einem Unfall am Freitag.

David Ebener

Bramsche. Vier zum Teil schwer Verletzte gab es bei einem Unfall auf der B 68 in Bramsche. Die Bundesstraße musste deshalb zeitweise voll gesperrt werden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der Unfall bereits am Freitagabend ereignet. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Citroen samt Anhänger die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bersenbrück. Den Stau vor ihm zwischen d