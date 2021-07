Wasserspender auf dem Münsterplatz in Bramsche installiert

Den Trinkwasserspender auf dem Münsterplatz weihten (von links) Klaus Sandhaus, Heiner Pahlmann, Frank Schulte und Jürgen Brüggemann ein.

Holger Schulze

Bramsche. Auf dem Münsterplatz in Bramsche ist jetzt ein Wasserspender installiert worden, den Passanten "für den Durst zwischendurch" nutzen können.

Einem entsprechenden Antrag der Grünen stimmte der Stadtrat zu und die Stadtwerke setzten den silbernen Zylinder in die Tat um. Leicht durch einen Berührungssensor an der Hinterseite zu bedienen, kann nun an heißen Sommertagen und auch sons