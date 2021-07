Beim Pkw-Brand sind Carport und angrenzendes Kino (links) unbeschädigt geblieben.

Björn Dieckmann

Bramsche. Weil ein Pkw hinter dem Kino brannte, sind die Besucher des "Universums" am Donnerstagabend vorsorglich aus dem Saal gebeten worden. Die Feuerwehr war mit 20 Mann im Einsatz.

Unter einem Carport an der Heinrichstraße, das an die Rückseite des Kinos Universum grenzt, geriet am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Zeugen nahmen laut Polizeibericht gegen 21.45 Uhr Rauchgeruch wahr und a