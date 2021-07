Neues Display an der L 87 zwischen Engter und Evinghausen misst Tempo und Lärm

Die kurvenreiche Strecke der L 87 zwischen Engter und Evinghausen ist besonders bei Motorradfahrern beliebt (Archivbild).

Björn Dieckmann

Engter. An der L 87 zwischen Engter und Evinghausen ist jetzt ein Lärmdisplay aufgestellt worden. Die Anlage soll nach Angaben der Stadt Bramsche insbesondere Motorradfahrer dafür sensibilisieren, Rücksicht zu nehmen.

Der landschaftlich reizvolle Streckenverlauf an der Strecke zwischen Engter und Evinghausen zieht insbesondere an Wochenenden und Feiertagen mit schönem Wetter zahlreiche Motorradfahrer an. "Da nicht alle Verkehrsteilnehmerinnen u