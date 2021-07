Mehr Tiere verendet bei Brand im Schweinestall in Epe

Nur ein Teil der 1600 Schweine konnte aus dem brennenden Stall gerettet werden.

Heiner Beinke

Bramsche. Beim Brand eines großen Schweinestalls in Bramsche-Epe sind mehr Tiere als zunächst geschätzt verendet. Das geht aus den Zahlen des Veterinärdienstes hervor.

Auf einem großen Hof in der Nähe der Autobahn im Ortsteil Epe war am Mittwoch, 28. Juli 2021, das Dach eines großen Schweinestalls in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte einen Teil der Tiere retten. Wie Landkreis-Pressesprecher Burkhar