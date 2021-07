Leiche am Bramscher Berg gefunden

Die polizeilichen Ermittlungen und eine durchgeführte Obduktion ergaben, dass der 69-Jährige eines natürlichen Todes verstorben war (Symbolbild).

Patrick Niemeier

Bramsche. Am vergangenen Sonntag sind Polizei und Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem in einem Wohngebiet am Bramscher Berg eine männliche Person leblos aufgefunden wurde.

Das teilt die Polizei nun auf Anfrage unserer Redaktion mit. Demnach wurde der Mann gegen 7.45 Uhr gefunden. Die Feuerwehr sperrte den Fundort ab und die Polizei führte erste Zeugenbefragungen durch. Die polizeilichen Ermittlungen und eine