Ihr Konzert soll eine Mischung aus Pop, Ska, Balkan und Rock'n'Roll werden: die Les Bummms Boys. Die Besucher des Sommerkulturprogramms dürfen gespannt sein.

Stadtmarketing Bramsche

Bramsche. Am Donnerstag, 29. Juli, geht das Bramscher Sommerkulturprogramm in die nächste Runde. Um 19 Uhr startet das Konzert der Band "Les Bumms Boys".

Nach dem Eröffnungskonzert der "Old Buttons" am vergangenen Sonntag sind nun die "Les Bummms Boys" an der Reihe. "Die einen sagen, so ein Bandname geht gar nicht, die anderen finden ihn lachend genial...er verrät auf jeden Fall schon mal, a