Ingrid Wessel seit 25 Jahren Leiterin der Kita in Lappenstuhl

Mit Blumen und einem Flachgeschenk bedankten sich Annegret Brockfeld (Mitte) und Julia Besinger (rechts) von der Awo bei Ingrid Wessel, die seit 25 Jahren die Kindertagesstätte in Lappenstuhl leitet.

Hildegard Wekenborg-Placke

Lappenstuhl. Ingrid Wessel leitet seit 25 Jahren die AWO-Kindertagesstätte in Lappenstuhl. Das wurde am Montag in einer kleinen Feier im Siedlertreff gefeiert.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie war es ein etwas anderes Jubiläum, als man es in früheren Jahren gewöhnt war. Ausschließlich Erwachsene trafen sich am 26. Juli 2021 vor dem Siedlertreff, um auf das vergangene Vierteljahrhundert, die E