Eine tolle Sache ist der City-Bramsche-Stadtgutschein, findet Jaqueline Dumesny, die ihre Karte von Eva Dankenbring erhält.

Heiner Beinke

Bramsche. Der Verkauf der Bramscher Stadtgutscheine ist gut angelaufen. Wer sich die 20 Prozent Rabatt durch den städtischen Zuschuss sichern will, muss schnell sein.

Selten war die Tourist-Information im Tuchmacher-Museum Bramsche so gut besucht wie in diesen Tagen: Nur hier gibt es die Bramscher Stadtgutscheine, die seit dem Ferienbeginn am 22. Juli ausgegeben werden. Und schon jetzt lässt sich sa