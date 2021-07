Orgelsommer startet in Bramsche mit Konzert für Horn und Orgel

Den Auftakt zum Bramscher Orgelsommer bildet das Konzert von Sonja Hajek und Eva Gronemann.

Kirchenkreis Bramsche

Bramsche. Ein Konzert für Horn und Orgel bildet am Samstag, 24. Juli 2021, den Auftakt zum diesjährigen Bramscher Orgelsommer in der St. Martin-Kirche. Interpreten sind die Hornistin Sonja Hajek aus Osnabrück und Kreiskantorin Eva Gronemann an der Orgel.

Gottesdienstbesucher am vergangenen Sonntag bekamen schon drei kleine Kostproben aus dem Programm zu hören und zeigten sich begeistert von dem Klang des Duos, heißt es in der Ankündigung zum diesjährigen Orgelsommer.Der Eintritt zu allen Or