Jugendliche verwandeln Buswartehäuschen in Achmer in Kunstwerke

Die himmelblaue Bushaltestelle ist ein Hingucker in Achmer

Holger Schulze

Achmer. Bushaltestellen sind häufig ein trister Anblick. In Achmer haben rund 20 Jugendliche mit Farbe und Ideen gezeigt, dass sie auch ein echter Hingucker werden können.

Im Inneren himmelblau und außen herum in den Farben des Regenbogens, derart einladend verschönert präsentiert sich jetzt das Bushaltestellenhäuschen an der Neuenkirchener Straße. Auch an der Bushaltestelle an der Westerkappelner Straße habe