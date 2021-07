Bramsche. Von insgesamt 3000 Bewerbern landeten sie unter den letzten 22 – das haben die Bramscher Jan Korf und Jannik Meyer zu Strohe beim School Jam 2021 geschafft. Nun stehen sie mit ihrem Song „Say yes“ im Finale.

„Corona hat uns in die Karten gespielt“, betonte der 18-jährige Jan. Durch das Online-Format hätten er und sein 19-jähriger Mitstreiter Jannik die Möglichkeit gehabt, vor allem ihr Können beim Mixen und Produzieren besser unter Beweis zu stellen. Dieses Wissen haben sich die beiden Hobbymusiker größtenteils selbst angeeignet. „Wenn mich etwas so fasziniert, beschäftige ich mich natürlich auch gerne mit dem Thema und versuche so viel Neues wie möglich zu erlernen“, hob Jannik hervor.



Konfirmationsgeld ging drauf

Für ihre Leidenschaft sind sie dabei auch bereit, etwas tiefer in die eigene Tasche zu greifen: Um die Kosten für das Equipment zu decken, griff Jannik auf das lang angesparte Geld seiner Konfirmation zurück, während Jan im vergangenen Jahr neben der Schule in einem Seniorenheim aushalf. Aktuell besucht er den zwölften Jahrgang des Greselius-Gymnasiums und bereitet sich auf seinen Abschluss vor; Jannik hat das bereits hinter sich, er hat in diesem Jahr Abitur gemacht. Kennengelernt hatten sich die Bramscher vor drei Jahren über ihren gemeinsamen Gitarrenlehrer. Seitdem spielen sie zusammen in einer Band und teilen sich ihre Begeisterung für die Musik.

School Jam Der School Jam ist ein bundesweiter Wettbewerb für Nachwuchs- und Schülerbands, der seit 2002 jährlich die beste Jugendband Deutschlands kürt. Teilnehmen dürfen Schüler der Klassen 5 bis 13 sowie Berufsschüler und FSJ-Leistende bis 21 Jahren. Ein festgelegtes Genre besteht dabei nicht: Aus Pop, Rock oder Metal kann alles dabei sein. In den vergangenen Jahren fand der Wettbewerb immer in Form eines Festivals statt, bei dem die verschiedenen Bands live ihre Songs dem Publikum und der Jury präsentieren mussten. Durch die anhaltende Corona-Pandemie waren die Veranstalter dieses Jahr allerdings gezwungen, das Konzept zu überdenken: Aus dem Festival wurde ein Online-Recording-Contest.

Über Instagram erfuhren die beiden im Frühjahr dieses Jahres vom Start des Recording-Wettbewerbs und entschlossen sich schnell, selbst einen Track einzuschicken. „Dadurch, dass wir ein klares Ziel vor Augen hatten, waren wir plötzlich umso produktiver“, bemerkte Jannik. Innerhalb von drei Tagen schrieben sie den Text, nahmen die benötigten Sequenzen auf und mixten das Ganze – der Song „Say yes“ war geschaffen. Eine klare Rollenverteilung gab es nicht: „Jeder hat einfach das gemacht, was er am besten kann. Wir ergänzen uns da sehr gut.“ berichtete der 19-Jährige über den Entwicklungsprozess ihres Songs. Beide Jungs können Gitarre und Klavier spielen und übernahmen für den Song jeweils auch Gesangsparts. Den größten Teil der Arbeit für den Wettbewerb verbrachten sie aber vor dem Computer: „Durch die ganze Technik und Programme haben wir Zugriff auf die unterschiedlichsten Klänge. Welcher Klang zu unserem Song passt, mussten wir immer durch Probieren herausfinden“, erklärt Jan. Für die beiden ist „Say yes“ der erste vollständig abgeschlossene Track.

Einem wirklichen Genre können die Jungs ihr Projekt allerdings nicht zu ordnen: „Wir haben einfach losgelegt“, beschrieb Jan. Ein Großteil des Songs hätte bereits am ersten Tag gestanden. Inspirieren ließen sie sich dabei auch von ihrer Umwelt: „An dem Tag war das Wetter so toll, dass sich Jannik zum Textschreiben nach draußen gesetzt hatte. Als ich beim Mixen in meinem Zimmer durch das offene Fenster das Vogelgezwitscher gehört haben, hab ich ihn nur schnell angerufen, damit er es direkt für uns aufnimmt“, berichtete Jan über den Grund, warum auch Vogelgesang in ihrem Song zu hören ist. Die Klänge würden besonders gut die Botschaft unterstreichen, die mit ihrem Track vermittelt werden soll: „Wir haben keine total tiefgründige Message, die wir rüberbringen wollen, „Say yes“ soll vor allem gute Laune verbreiten“, sagte Jannik. Diese Intention möchten sie auch mit den Lyrics „Sag Ja zum Verlieren“ (aus dem Englischen übersetzt) zum Ausdruck bringen. „Wir wollen vermitteln, dass von den Menschen nicht alles so schwer genommen werden sollte“, erläuterte er weiter.

Endlich wieder eine Aufgabe

Zu gewinnen gibt es neben diversen Sachpreise wie Mikrofonen, Keyboards und Synthesizer auch einen Besuch eines renommierten Musikstudios in Frankfurt. „Das wäre natürlich ein tolle Möglichkeit, aber der Sieg ist für uns nicht vorrangig“, betonte Jan. Vielmehr hätten es die Musiker genossen, in der Corona-Zeit endlich wieder eine klare Aufgabe gehabt zu haben und ihr Hobby einmal so richtig ausleben zu können. „Wir freuen uns einfach, wenn der Song bei den Zuhörern ankommt“, ergänzte Jannik. Umso größer wäre da die Freude gewesen, als Mitschüler und Freunde sie auf den Song angesprochen und diesen gelobt hätten. Viele waren durch die Beiträge von Jan und Jannik in den sozialen Medien auf das Projekt aufmerksam geworden und hatten bereits im Halbfinale für den Track der Jungs gestimmt. Auch für dieses Mal erhoffen sich die beiden Finalisten die Unterstützung von Freunden und Bekannten.

Aber auch wenn es mit dem Sieg dieses Mal nicht klappen sollte, haben die Zwei schon ihre nächsten Ziele vor Augen: Im vergangenen Sommer nahmen die sie Sequenzen für ein eigenes Album auf, die immer noch darauf warten, fertig gestellt zu werden. Darüber hinaus steht Jannik nach seinem Abitur nun vor der Berufswahl. Er möchte einige Praktika im Bereich der Musikproduktion absolvieren, um sich darüber im Klaren zu werden, ob sein Hobby nicht zumindest teilweise auch zu seinem Beruf werden könnte.

Hier kann für die Beiden noch bis zum 28. Juli für die Jungs abgestimmt werden.