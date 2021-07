Der neue Stadtgutschein geht am 22. Juli an den Start. Er ist in der Touristinformation im Tuchmacher-Museum erhältlich.

Stadtmarketing Bramsche

Bramsche. Mit dem Ferienbeginn startet der City-Bramsche-Stadtgutschein: Ab dem 22. Juli 2021 werden die Gutscheine mit 20 Prozent Rabatt ausgegeben. So funktioniert die Aktion.

Mit dem Gutschein können die Kunden in derzeit schon über 20 Akzeptanzstellen in Bramsche bezahlen. "Das Interesse bei den Betrieben ist riesengroß. Jede Woche kommen weitere Betriebe in Bramsche dazu", sagt Klaus Sandhaus, Geschäftsführer