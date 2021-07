16 Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule in Evinghausen erhielten dort in diesem Jahr ihr Abiturzeugnis.

Freie Waldorfschule Evinghausen

Evinghausen. An der Freien Waldorfschule Evinghausen haben in diesem Jahr 16 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur abgelegt. Zwei Mal wurde in diesem Jahr die Note 1,0 erreicht.

Das teilt die Schule mit. Die Abiturienten und Abiturientinnen der Freien Waldorfschule Evinghausen verbringen ihr dreizehntes Schuljahr gemeinsam mit den Abiturienten der Waldorfschulen Cuxhaven, Aurich und Oldenburg an der Schule in Olden