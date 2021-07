Die neuen Realschüler der fünften Klassen.

Realschule Bramsche

Bramsche. Genau 61 Schüler verlassen nach der zehnten Klasse die Realschule Bramsche, 62 neue Schüler werden in den fünften Klassen begrüßt.

Nachdem am 25. Juni 2021 drei zehnte Klassen aus der Realschule Bramsche entlassen wurden, konnten sich am Montag, 19. Juli, ihre Nachfolger kennenlernen. Die neuen fünften Klassen treten in große Fußstapfen. "Trotz einem, für die Schü