Immer häufiger bieten Bauern ihre Produkte in kleinen Hofläden selbst an (Symbolfoto).

Ernst Weingartner via www.imago-images.de

Bramsche/Bersenbrück. Immer mehr Landwirte im Osnabrücker Nordkreis entscheiden sich dazu, ihre Produkte in kleinen Hofläden auch direkt an Kunden zu vermarkten. Eine Übersicht, wo es Eier, Milch oder Fleisch direkt vom Bauern gibt.

Samtgemeinde ArtlandEin großes Angebot an Bioprodukten bietet Karin Brunswinkel in ihrem Hofladen in Badbergen an. Vieles davon stammt aus eigener Herstellung, anderes bezieht sie von namhaften Bioproduktherstellern oder aus regio