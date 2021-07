Fußballerinnen aus Kalkriese gehen freiwillig in die Kreisklasse

Als SG Kalkriese/Venne treten die FCK-Damen (in Schwarz) ab sofort in der Kreisklasse Nord an.

Rolf Kamper

Kalkriese. Für die Kalkrieser Fußballerinnen endet die Zeit in der Kreisliga in diesem Sommer aus freien Stücken. Zwei Jahre nach dem Aufstieg kehrt das Team in die Kreisklasse zurück.

Aufgrund des Rückzugs kommt es nun zu Derbys mit Bramsche oder Hesepe. Die Staffeleinteilung sieht allerdings vor, dass ein Aufeinandertreffen mit dem TuS Engter ausfällt.Zwei Jahre auf KreisebeneZwei Jahre lang konnten sich die Kalkrieseri