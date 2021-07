Die 16-jährige Bramscherin Lana Diedrichsen reitet für den RV Engter.

Diedrichsen

Bramsche. Die internationalen Deutschen Meisterschaften der Junioren und Jungen Reiter in der Vielseitigkeit fanden 2021 im bayrischen Kreuth statt. Mit dabei war auch die Bramscherin Lana Diedrichsen.

Die Reiter und Reiterinnen, die sich über letzten beiden Saisons für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hatten, traten in den Disziplinen Dressur, Gelände und Springen gegeneinander an. In jeder Disziplin werden Minuspunkte vergeben we