Im Kampf gegen das Hochwasser (hier in Zell) sollen jetzt auch Feuerwehrleute aus dem Osnabrücker Nordland helfen.

Sebastian Schmitt/dpa

Bramsche/Altkreis Bersenbrück. Über 200 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Osnabrück, die meisten aus dem Nordkreis, rücken zum Kampf gegen die Hochwasserkatastrophe aus. Ein Bramscher leitet ihren Einsatz.

Die Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord werde in der Nacht zum Samstag am Kreishaus verabschiedet und dann zum Lagezentrum Düsseldorf fahren, wo am Samstag gegen 10 Uhr die Einweisung in die Einsatzgebiete erfolgen wird, berichtete am Freitagna