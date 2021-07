Einen Kompromiss haben Landkreis Osnabrück und Kommunen bei der Verteilung der Kosten für die Kinderbetreuung gefunden.

Gert Westdörp

Bramsche. Der Kompromiss mit dem Landkreis Osnabrück bei den Kita-Betreuungskosten beschert der Stadt Bramsche jährliche Mehreinnahmen von einer halben Million Euro. Das wurde im Stadtrat deutlich.

Einstimmig bei zwei Enthaltungen hat der Stadtrat Bramsche am Donnerstag, 15. Juli, den Kompromiss gebilligt, nach dem der Landkreis die Hälfte der Netto-Ist-Kosten bei der Kinderbetreuung in Kindergärten und Krippen sowie in der Tagespfleg