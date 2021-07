Wie ist der Impffortschritt in der Landesaufnahmebehörde Hesepe?

In der kommenden Woche werden 80 Bewohner der LAB Hesepe im Impfzentrum in Wallenhorst gegen Covid-19 geimpft (Archivfoto).

Heiner Beinke

Bramsche. In Sammel- oder Gemeinschaftsunterkünften ist die Gefahr groß, dass sich das Coronavirus schnell unter den Bewohnern verbreitet. Impfungen können Abhilfe schaffen. Wie ist die Situation in der Landesaufnahmebehörde in Hesepe?

Wie hoch ist die Impfquote?In den Einrichtungen der Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen liege die Impfquote zwischen 20 und 40 Prozent. "Diese Zahlen variieren zwischen den Standorten und auch aufgrund von Abgängen von geimpften Perso