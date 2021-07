Lange Warteschlange: So lief der Impftermin in der IGS Bramsche

Der zwölfjährige Niklas aus Bramsche hat sich am Donnerstag bei der Sonderimpfaktion in der IGS Bramsche seine Erstimpfung bei Schwester Marlen von den Maltesern abgeholt.

Eva Voß

Bramsche. Viel los war am Donnerstagnachmittag bei der Impfsonderaktion gegen das Coronavirus an der IGS Bramsche. Die Schlange reichte teilweise bis über den halben Schulhof.

Nach Sonderimpfterminen am Gymnasium Melle und der IGS in Fürstenau war die Aktion in Bramsche die dritte ihrer Art. Weitere sollen nach dem Willen des Landkreises Osnabrück folgen. Termine stünden allerdings noch nicht fest, so e