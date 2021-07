Freibäder in Bramsche ändern die Öffnungszeiten ab kommender Woche

Die Freibäder in Bramsche passen zu den Sommerferien ihre Öffnungszeiten an.

Eva Voß

Ueffeln. Zum Beginn der Sommerferien ändern die Stadtwerke Bramsche vom kommenden Montag an die Öffnungszeiten im Freibad Ueffeln und am Darnsee. Täglich ist hier ab 10 Uhr geöffnet. In Ueffeln bleiben drei Zeitschienen.

Das teilen die Stadtwerke Bramsche mit. Am Darnsee gelten demnach schon ab Montag, 19. Juli, wieder die erweiterten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr an allen Tagen. Die Anzahl der gleichzeitigen Badegäste beträgt 700.Im Freibad Ueffeln werd