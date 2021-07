Schuhhaus Kurre in Bramsche bald nur noch im Stammhaus

Verkauft worden ist das Schuhhaus Kurre an der Großen Straße 29. Es wird wie das benachbarte Haus Pfannenstein abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Heiner Beinke

Bramsche. Das Schuhhaus Kurre an der Großen Straße 29 in Bramsche wird geschlossen. Inhaberin Angelika Niemeyer macht zusammen mit ihrem Bruder Manfred Kurre im Stammhaus an der Großen Straße 37 weiter.

Im Hauptgeschäft mit der Hausnummer 29 läuft der Räumungsverkauf voraussichtlich bis Ende Juli/ August 2021. Die Wohnung über dem Geschäft steht schon leer, denn das Haus wird wohl noch in diesem Jahr abgerissen, ebenso wie das benachbarte