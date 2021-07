Von schnellem Internet können die Einwohner von Balkum bislang nur träumen. Jetzt fordern sie, dass in ihrem Ort Glasfaserleitungen verlegt werden (Symbolbild).

dpa/Uwe Anspach

Balkum. "Glasfaser für Balkum": Das fordert eine Initiative für schnelles Internet in dem Ortsteil von Bramsche – mit durchaus ungewöhnlichen Vorschlägen.

Wenn Andreas Reiter deutlich machen will, wie schlecht es um die Internetanbindung in seinem Wohnort bestellt ist, dann erzählt er eine Anekdote: Im vergangenen Jahr sei er aus Jux im Shop eines Telekommunikationsanbieters in Bramsche vorst