Land fördert Sanierung von Sporthalle in Bramsche

Ein wenig in die Jahre gekommen ist die 1974 erbaute Sporthalle an der Malgartener Straße. Hier zu sehen die Tribüne bei einem Spiel der Red Devils (Archivfoto).

Rolf Kamper

Bramsche. Die Stadt Bramsche erhält für die Sanierung ihrer Sporthalle an der Malgartener Straße eine Förderung von insgesamt knapp 195.000 Euro vom Land Niedersachsen. Das teilte der SPD-Landtagsabgeordnete Guido Pott mit.

In der dritten Runde des Sportstättenprogramms des Landes Niedersachsen profitierte nun auch Bramsche, heißt es in der Mitteilung. „Es freut mich ganz besonders, dass die Stadt Bramsche für die Sanierung der Sporthalle an der Malgartener St