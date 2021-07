Strafanzeige nach Hakenkreuz-Schmiererei am Hasesee in Bramsche

Immer wieder gibt es in Bramsche - mal am Hasesee, mal in der Innenstadt - Schmierereien: Mal werden Hakenkreuze gesprayt, in anderen Fällen judenfeindliche Äußerungen.

Björn Dieckmann

Bramsche. An eine Brücke am Poggenpatt in Bramsche sind Hakenkreuze geschmiert worden. Darauf macht die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat aufmerksam. Sie habe Strafanzeige erstattet, teilt sie mit.

Polat weist in einer Mail darauf hin, dass es sich bei Hakenkreuzen um verfassungsfeindliche Symbole handele. Deren Verwendung ist unter Strafe gestellt, die Tat wird mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet.