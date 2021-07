Im Notfall Leben retten: Reanimationstraining an der IGS Bramsche

Wie die Wiederbelebungsmaßnahmen ausgeführt werden, lernten Lehrkräfte der IGS Bramsche. Sie werden ihre Kenntnisse nun an Kollegen und Schüler weitergeben.

Nele Friederichs

Bramsche. An der IGS Bramsche sollen künftig Schüler und Lehrer regelmäßig geschult werden, um im Notfall Wiederbelebungsmaßnahmen ausführen zu können. Dazu fand jetzt ein erstes Training statt.

„Reanimation sollte für Kinder so selbstverständlich werden wie Fahrrad fahren“: Das ist der Wunsch von Dr. Andreas Atzeni. Der ärztliche Leiter der Notarztversorgung in Bramsche bietet mit der „Arbeitsgemeinschaft für präklinische Not