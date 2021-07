Live-Musik und Kabarett gibt es am Wochenende auf der Bühne (im Hintergrund) im "Universum Summer Garden".

Björn Dieckmann

Bramsche. Der "Universum Summer Garden" beim Kino in Bramsche startet am Freitag, 9. Juli 2021, in sein zweites Wochenende. Auf dem Programm stehen Live-Musik und Kabarett.

Für den "Universum Summer Garden" wird an den ersten drei Wochenenden im Juli der Garten hinter dem Kino geöffnet, der Zugang ist an der Heinrichstraße in der Innenstadt. Nach dem gelungenen Auftakt – unter anderem mit "Two gather