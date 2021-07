Bramscher Yogasommer 2021 startet wieder am Hasesee

Im letzten Jahr entstand dieses Bild beim Yogasommer am Hasesee.

Yogasommer Bramscher

Bramsche. Am 9. Juli beginnt wieder der Yogasommer in Bramsche. Die Stunden finden unter freiem Himmel am Hasesee statt.

Ab dem 9. Juli wird es jeden Freitag von 17:30 bis 19.00 Uhr am Hasesee in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes Freiluft Yogastunden geben. In Kooperation mit der Ehrenamtskoordination der Stadt Bramsche laden Yogalehrerinnen aus der Regi