Zu den Höhepunkten des Ferienspaßprogramms in Ueffeln gehört auch eine Kanutour (Symbolbild).

imago/Jochen Tack

Ueffeln. Das Ueffelner Ferienspaßteam hat zum 19. Mal ein Programm auf die Beine gestellt, das zwar wegen Corona etwas schmaler als sonst ist – aber trotzdem einige Höhepunkte bietet.

Wie im vergangenen Jahr ist Wasserski am Alfsee auch 2021 die Auftaktveranstaltung des Ferienspaßprogramms. Am 24. Juli von 18.15 Uhr bis 20.30 Uhr können sich Kinder ab acht Jahre an der Anlage austoben. Voraussetzung zum Mitmachen ist all