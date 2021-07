Akustisch und ehrlich: Summer Garden in Bramsche begeistert Gäste

In rein akustischer Besetzung, und deshalb ohne Schlagzeuger und zweitem Gitarristen, unterhielt Hi! Spencer im Summer Garden des Universums das Publikum mit entspanntem Indie-Punk.

Holger Schulze

Bramsche. Das Kino Universum in Bramsche einmal von seiner grünen Seite kennenlernen – das wird jetzt mit der Veranstaltungsreihe „Summer Garden“ möglich. Sie bietet vor allem viel gute Musik.

Nach einer Auftaktveranstaltung am Freitag mit dem Duo Two gathered folgte die Fortsetzung bereits am Samstag, 3. Juli, mit zwei musikalischen Acts. Den Auftakt machte der Sänger und Songschreiber Sebastian Falk aus Hamburg. Mit Gitar