Spielplatz in der Heseper Fischer-Siedlung soll attraktiver werden

Kinder und Eltern aus der Fischer Siedlung hoffen auf eine Erneuerung mit attraktiven Spielgeräten für ihren Spielplatz.

Holger Schulze

Hesepe. Der Kinderspielplatz in der Fischer-Siedlung sollte rundum erneuert werden. Das jedenfalls wünscht sich nicht nur die Grundschülerin Levke.

Als in ihrer Klasse das Thema Kommunalpolitik behandelt wurde, berichtete eine Mitschülerin von Levke, dass sie schon mal einen Brief mit einer Bitte an Bürgermeister Heiner Pahlmann geschrieben hätte. Diese Idee griff Levke auf und schrieb