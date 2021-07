Ganz ohne Hilfe können die Kinder in der "kleinen Kita Epe" nun nach Herzenslust schaukeln.

Holger Schulze

Epe/Malgarten. Bürgerstiftung Bramsche und Ortsrat Epe haben die Anschaffung von neuen Spielgeräten für die "kleine Kita Epe" ermöglicht.

In der „Kleinen Kita Epe“ hatte der Zahn der Zeit an den Spielgeräten im Außenbereich sein Werk vollbracht. Außerdem erforderten veränderte Vorschriften eine Neuanschaffung. Ein Vorhaben, das in der Kindertagesstätte mit ein