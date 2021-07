Heißluftballon landet in Wohnsiedlung in Bramsche

Ein Heißluftballon landete am Freitagabend in der Beethovenstraße.

Nele Friederichs

Bramsche. Die Landung eines Ballons im Wohngebiet hat am Freitagabend auf dem Bramscher Berg für Aufsehen gesorgt.

Eine außergewöhnliche abendliche Überraschung aus dem Himmel lockte am Freitagabend gegen 20:45 Uhr zahlreiche Anwohner des Musikerviertels auf dem Bramscher Berg aus den Häusern. Ein Heißluftballon landete in einer Baulücke mitten in der d