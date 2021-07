2022 wird es in Bramsche wegen Corona keine Sportlerehrung geben

Die bis dato letzte Verleihung der Bramscher Rose fand im Februar 2020 im Tuchmacher Museum statt.

Holger Schulze

Bramsche. Im zweiten Jahr in Folge wird es in Bramsche keine Wahl zum Sportler des Jahres geben. Über die Gründe wurde in der jüngsten Sitzung des Bramscher Sportbundes gesprochen.

Der Hauptgrund, warum die Abstimmung über Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres sowie die Verleihung der Bramscher Rose nach 2021 auch 2022 ausfallen wird, ist die Coronakrise. Aufgrund der wenigen sportlichen Wettkämpfe und der da